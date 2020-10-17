«Похож на Билана»: поклонники изучили фото новорождённого сына Рудковской

Телеведущая Яна Рудковская, супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко, выложила в интернет фотографии своего новорождённого сына Арсения и призвала поклонников угадать, на кого он похож.
Рудковская
На кого наш Арсений, думаете, похож? Есть варианты? — спросила Рудковская.
Комментаторы принялись гадать и озвучивать совершенно разные и даже оскорбительные версии. Один из них предположил, что «на Билана» (Рудковская является продюсером певца). Некоторые писали, что «на суррогатную мать», а наиболее преданные фанаты пытались пристыдить тех, кто пишет такие вещи.
Среди подписчиков были и те, кто предположил, что если старший сын больше похож на Рудковскую, то младший по справедливости должен иметь больше сходства с Плющенко. Поклонники также обратили внимание, что старший сын Плющенко и Рудковской Александр, которому уже исполнилось семь лет, ещё никогда не выглядел таким счастливым, как в дни после рождения брата.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Яна Рудковская попала под шквал критики со стороны подписчиков, показав детскую комнату для новорождённого сына Арсения. Дорогущие кроватка и прочая мебель, коляска от Dior вызвали возмущение людей, которые осудили желание продюсера хвастаться богатством.