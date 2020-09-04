Российский миллиардер подал иск к Наоми Кэмпбелл

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Совладелец девелоперской компании Capital Group миллиардер Владислав Доронин подал иск на три миллиона долларов к супермодели Наоми Кэмпбелл. Предприниматель, который был в близких отношениях с манекенщицей, обвинил её в отказе вернуть его собственность стоимостью $3 млн.

Кроме того, в иске фигурирует некая сумма денег, которую якобы россиянин давал Кэмпбелл взаймы, однако так и не смог добиться возвращения денег. Сама Наоми пока никак не прокомментировала эту информацию, передаёт РИА Новости.

Доронин и Кэмпбелл встречались около пяти лет. Они познакомились в 2008 году на Каннском кинофестивале. Бизнесмен дарил модели дома и дорогие подарки. Он построил для любимой огромный дом в Подмосковье, его стоимость оценивается в 6,4 млрд рублей. Их бурный роман закончился в 2013 году.

22 мая Наоми Кэмпбелл исполнилось 50 лет. За годы своей карьеры она стала иконой стиля и олицетворением современного мира моды. Наоми появлялась на обложках сотен журналов и участвовала в модных показах таких известных кутюрье, как Джанни Версаче, Валентино, Роберто Кавалли и других. Она была первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках журналов Vogue и Time, писал NEWS.ru.