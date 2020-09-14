Российские звёзды рассекретили свои траты на оплату услуг ЖКХ

https://static.news.ru/photo/e3b1d218-f697-11ea-bb19-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители шоу-бизнеса России рассказали, сколько денег у них уходит на оплату коммунальных платежей. Например, продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что он тратит порядка 900 тыс. рублей в год.

Он пояснил, что платит за мать, родственников и своё жильё. За мамину квартиру Пригожин отдаёт 15 тыс. рублей в месяц.

За нашу квартиру — 60–70 тысяч. Цена, как вы понимаете, зависит от площади — у нас она составляет 300 метров — и благоустроенности дома. У нас он непростой: есть охрана, предоставляются различные услуги, — приводит слова Пригожина «Вечерняя Москва».

Как отметил продюсер, приблизительно во столько обходится снимать квартиру «приличных размеров» в Москве. Пригожин также обратил внимание, что его жилплощадь расположена не в центре столицы, можно сказать, на окраине, и выразил сочувствие людям, которые как-то живут на «обычную зарплату».

Что касается другой героини таблоидов и частой гостьи различных телешоу, телеведущей Даны Борисовой, то она платит за «коммуналку» в среднем 10 тыс. рублей в месяц, так как в оплату её апартаментов «включено всё».

Раньше я жила в олигархическом особняке в Золотых Ключах. Три года трезвости, значит, уехала я оттуда года четыре назад. Тогда уже плата там была 12-13 тысяч в месяц, — поделилась Борисова.

Сейчас она живёт в московском районе Фили, а площадь квартиры Борисовой совсем небольшая — 65 квадратных метров. Нынешнюю плату за ЖКХ она считает нормальной.

А вот продюсер Бари Алибасов, наоборот, зарабатывает на своей недвижимости. Он сдаёт квартиру в районе Арбата за 500 тыс. рублей в месяц. При этом это не один, а сразу три объекта, объединённые в один площадью 220 квадратных метров. В квартире две спальни, личная студия, а также соляная комната релаксации с сауной и кабинет.

За ЖКХ при этом Алибасов платит всего лишь 17 тыс. рублей в месяц, так как у него есть инвалидность. Об этом рассказал его пиар-директор Владимир Горжанкин.

14 сентября Федеральная антимонопольная служба России не обнаружила нарушений при индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле 2020 года.

Тарифы на ЖКХ в июле 2020 года в среднем по России были проиндексированы на 4%. С 2013 года стоимость жилищно-коммунальных услуг индексируется ежегодно, регионы сами определяют уровень повышения цен, при этом федеральное правительство устанавливает предельные границы роста тарифов для каждого из регионов. С 2020 года индексация тарифов происходит один раз в год — с 1 июля.

Как писал NEWS.ru, ранее Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях фото, где он в образе знаменитого Мимино шутит о своей супруге. На снимке продюсер сидит на корточках, его голову украшает огромный картуз, свой образ музыкант дополнил шикарными накладными усами.