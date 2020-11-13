Роман Архипов рассказал о блате на шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/7151232e-26c4-11eb-876f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший участник группы «Челси» Роман Архипов рассказал о своём участии в шоу «Голос» и взаимодействии с наставниками. Певец рассказал и о блате, в котором его пытаются обвинить некоторые недоброжелатели.

Архипов в интервью порталу WomanHit заявил, что считает участие в шоу «Голос» новым вызовом в своей жизни и карьере. Певец категорически отверг подозрения некоторых зрителей «Голоса» в том, что он связывался с наставниками перед участием в проекте, то есть якобы был замешан в каком-либо блате. Архипов отметил, что честное участие в конкурсе сродни спортивному интересу.

Я ни с кем из наставников не связывался до этого. Никто из них об этом не знал. Для меня это был принципиальный момент. Спортивный интерес, что ли. Я не люблю такой подход, что нужно добиваться любой ценой. Играть не по правилам просто неинтересно, — сказал артист.

Вместе с тем Архипов всё-таки признался, что контактировал с организаторами шоу. Однако, по его словам, он делал это исключительно для того, чтобы пройти отбор на проект.

Я позвонил, попросился, мне сказали приходить на прослушивания. Я приехал в «Останкино», спел две песни, и меня выбрали в общем порядке, — заверил певец.

Как сообщал NEWS.ru, шоу «Голос» ранее уже оказывалось в центре скандала с так называемыми договорняками. В феврале 2020 года скандал произошёл из-за подкупа зрителей на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда певицу Алсу обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, победившей в результате с большим отрывом.

Впоследствии артистка призналась в покупке голосов. Она отметила, что во всём виновата несовершенная система голосования — каждый имеет право отправить до 20 СМС, но у кого-то нет таких возможностей.