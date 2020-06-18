Шоу-бизнес

«Родной человек»: Игорь Николаев обратился к Галкину в день его 44-летия

10:04, 18 июня 2020

Известную телеведущий Максим Галкин отмечает 18 июня свой день рождения. Мужу Примадонны исполнилось 44 года. В числе первых к имениннику обратился певец Игорь Николаев. Он разместил в Instagram совместные фото с Галкиным и написал трогательные слова.

Дорогой Макс, ты для нас близкий родной человек, с днём рождения тебя, счастья и здоровья тебе и твоей любимой прекрасной семье, — написал Николаев.

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Николаев уже долгие годы дружит с Аллой Пугачёвой и её супругом. Они часто собираются вместе в гостях и на отдыхе. Поздравить Галкина поспешили и его многочисленные поклонники. Они пожелали ему успехов в творчестве и выразили надежду, что телеведущему присвоят почётное звание народного или заслуженного артиста.

Талант, большой трудяга, необыкновенный отец и семьянин! — написал один из фанатов.

Максим Галкин стал пятым супругом Аллы Пугачевой в 2011 году. Пара воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. Детей им родила суррогатная мать.

Свой день рождения 18 июня отмечает и народный артист СССР Юрий Соломин. Ему исполнилось 85 лет. В канун значимой даты он рассказал, как и с кем отметит день рождения. Актёр подчеркнул, что не любит устраивать пышные торжества, к тому же в Москве сохраняется самоизоляция. Он намерен провести вечер с родными и близкими дома, писал NEWS.ru.

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