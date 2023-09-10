Риелторство и блокировка счетов: как живет уехавшая из РФ Наталья Ветлицкая

Фото: Морковкин Анатолий/ТАСС

Певица Наталья Ветлицкая на протяжении многих лет живет в Испании. Переехать за границу она решила после рождения дочки Ульяны. Чем сейчас занимается артистка и зачем она возвращалась в Россию?

Почему Наталья Ветлицкая уехала в Испанию

Наталья Ветлицкая в эфире программы «Привет, Андрей!» признавалась, что причина, побудившая ее переехать за границу, заключалась в медицинских показаниях дочери Ульяны.

«Уехала я жить в Испанию чисто по медицинским причинам моего ребенка. Это не то что мне тут все надоело. Я родилась здесь, это мой дом. Мне нравится жить у себя дома, естественно. Среди моих родных людей, которые говорят на моем языке. И в моем любимом климате, потому что я не люблю, например, жару, вот эти пальмы все. Там влажность большая, много комаров», — говорила исполнительница.

Ветлицкая с дочерью живет в резиденции недалеко от моря в городе Дения. Участок составляет 24 сотки. В доме есть открытый бассейн и зона для занятия йогой. Сама вилла представляет собой строение в два этажа общей площадью 470 квадратных метров. Первый этаж занимают две большие гостиные, оборудованные электрокаминами, два санузла, кухня, столовая и винотека. Второй этаж спальный — с шестью комнатами и четырьмя санузлами.

В Испании Ветлицкая занялась риелторской деятельностью, сообщает Teleprogramma.pro. Кроме того, звезда также увлекается дизайном и реставрацией — она организует ремонт домов, которые потом продает по более высокой цене.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Почему Ветлицкая приезжает в Россию

Несмотря на жизнь за границей, в 2019 году Ветлицкая заявила о возобновлении музыкальной карьеры. Она объявила о концертах в Москве и Санкт-Петербурге, а также запланировала тур по всей России. Проведя несколько недель в РФ, певица вновь вернулась в Испанию, чем вызвала негодование поклонников.

«Она не вернулась в Испанию. У нее дом в Испании, и она половину времени проводит там, а половину — здесь, в России, потому что дочка живет в Испании. Вот, собственно, такой наш ответ. Концерты не отменяются, все в процессе», — комментировал менеджер артистки Дмитрий Ашман.

По словам окружения певицы, она решила вернуться на сцену из-за финансовых проблем. Дело в том, что счета исполнительницы в Европе заблокированы с 1990-х годов.

Организаторы мероприятий заявляли, что причиной простоя в концертной деятельности Ветлицкой было ее решение «пожить своей жизнью, побыть в тишине, остаться наедине с собой и своей дочерью».

Личная жизнь Натальи Ветлицкой

Первым супругом Натальи Ветлицкой стал музыкант Павел Смеян. По словам артистки, они расстались, поскольку мужчина начал злоупотреблять алкоголем и избивать ее.

На концерте в Крыму она познакомилась с композитором и исполнителем Дмитрием Маликовым. Они были вместе три года. Маликов рассказывал, что их союз распался из-за «несовпадения характеров». Артист посвятил экс-возлюбленной песню «Прощай, моя блондинка».

Со вторым супругом Женей Белоусовым Ветлицкая познакомилась на съемках новогоднего «огонька». Спустя три месяца влюбленные сыграли свадьбу. Этот брак продлился всего девять дней, и Белоусов уехал на гастроли с «Интегралом».

За манекенщиком Кириллом Кириным, которого поклонники видели в клипе Ветлицкой «Посмотри в глаза», певица была замужем пять лет. Но, по ее словам, брак был нужен только для решения вопроса с пропиской и жилплощадью.

Четвертым официальным мужем Ветлицкой стал тренер по йоге по имени Алексей, но и этот союз завершился разводом. Именно от него исполнительница родила дочь Ульяну.

Читайте также:

Отказ от съемок, молчание об СВО: как живет уехавший из РФ Валерий Леонтьев

Даня Милохин спустя год скитаний за границей вернулся в Россию

Сколько денег зарабатывали в России уехавшие артисты