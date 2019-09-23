Фото: К. Карташьян/РИА Новости

Юморист Евгений Петросян, который в 2018 году расстался со своей супругой Еленой Степаненко, рассказал, что уже больше года не может попасть в свой собственный дом. Этим он поделился с подписчиками своего Instagram.

Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишён доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные вещи! У...