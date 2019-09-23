Наталья Ветлицкая Наталья Ветлицкая Фото: К. Карташьян/РИА Новости

Певица Наталья Ветлицкая после долгого перерыва возвращается на сцену с новым концертным туром. По данным окружения знаменитости, подготовка к выступлениям связана с финансовыми проблемами.

Дело в том, что счета Ветлицкой в Европе заблокированы с 1990-х годов.

Артистка заключила контракт с санкт-петербургской музыкальной корпорацией PMI. Сотрудники фирмы займутся организацией и продвижением концертов Ветлицкой, передаёт StarHit.

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