Певица Наталья Ветлицкая после долгого перерыва возвращается на сцену с новым концертным туром. По данным окружения знаменитости, подготовка к выступлениям связана с финансовыми проблемами.
Дело в том, что счета Ветлицкой в Европе заблокированы с 1990-х годов.
Артистка заключила контракт с санкт-петербургской музыкальной корпорацией PMI. Сотрудники фирмы займутся организацией и продвижением концертов Ветлицкой, передаёт
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