Режиссёр фильма «Текст» Клим Шипенко в третий раз стал отцом

35-летняя актриса Соня Карпунина подарила своему возлюбленному Климу Шипенко сына.
Режиссёр фильма «Текст» уже более 10 лет счастлив в браке с Карпуниной. У них есть старшая дочка. Второй малыш появился на свет 11 июня. Но звёздная пара только сегодня решилась поделиться со своими поклонниками радостной новостью.
Добро пожаловать в мир, сынок! 11.06.2020, — написала актриса в Instagram.
При этом влюблённые пока скрывают лицо младенца.
У Шипенко также есть сын, который был рождён в браке с актрисой Ксенией Буравской.
Ранее бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова, которая недавно стала супругой баскетболиста Андрея Зубкова, поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Она стала мамой в третий раз, писал NEWS.ru.
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