Режиссёр фильма «Текст» Клим Шипенко в третий раз стал отцом

https://static.news.ru/photo/2e485416-ad8a-11ea-b14e-fa163e074e61_660.jpg Клим Шипенко и Софья Карпунина Фото: sofya_karpunina/instagram.com

35-летняя актриса Соня Карпунина подарила своему возлюбленному Климу Шипенко сына.

Режиссёр фильма «Текст» уже более 10 лет счастлив в браке с Карпуниной. У них есть старшая дочка. Второй малыш появился на свет 11 июня. Но звёздная пара только сегодня решилась поделиться со своими поклонниками радостной новостью.

Добро пожаловать в мир, сынок! 11.06.2020, — написала актриса в Instagram.

При этом влюблённые пока скрывают лицо младенца.

У Шипенко также есть сын, который был рождён в браке с актрисой Ксенией Буравской.

Ранее бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова, которая недавно стала супругой баскетболиста Андрея Зубкова, поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Она стала мамой в третий раз, писал NEWS.ru.