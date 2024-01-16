Рэпер Vacio прошел медкомиссию в военкомате

Фото: t.me/moscowcourts

Vacio (в центре)

В Москве после освобождения из спецприемника рэпер Vacio, участвовавший в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, прошел медкомиссию в военкомате Савеловского района и встал на учет, передает Telegram-канал SHOT. Ранее в родном Екатеринбурге ему предоставили отсрочку из-за псориаза. Адвокат артиста Роман Попов подтвердил РИА Новости, что его подзащитный посетил военкомат.

Как любой законопослушный гражданин России, он встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе, — сказал Попов.

Музыкант отказался общаться с прибывшими на место корреспондентами Telegram-канала Mash. При этом канал пишет, что рэперу предложили отслужить в оркестровых войсках с правом уезжать домой каждые выходные и с зарплатой около 60 тысяч рублей.

Рэпер вышел из спецприемника в 01:50 мск 16 января. В общей сложности он отбыл 25 суток ареста. Встречать освободившегося музыканта пришли адвокат, продюсер, друзья и родственники. Пришедшие опасались еще одного задержания, поэтому принесли с собой ряд необходимых вещей, в том числе теплую одежду.