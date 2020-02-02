https://static.news.ru/photo/ce3d9e0c-45d1-11ea-be47-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила телеведущей Ксении Собчак на её комментарий к фотосессии в голливудском стиле. Журналистка считает, что народная избранница «в игривом настроении».

Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да ещё и кровавой, — написала Поклонская на своей странице в социальной сети Instagram «Кровавая барыня» — название Telegram-канала Ксении Собчак.

Поклонская опубликовала снимки 2 февраля 2020 года на своей странице в социальной сети Facebook. Она также добавила, что сразу всё выкладывать не будет. Такие фотосессии, по её мнению, поднимают настроение, самооценку и дают почувствовать себя королевой.

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