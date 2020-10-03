Разин предрёк вторую волну COVID-19 и заявил, что ждёт обращения Путина

https://static.news.ru/photo/7bfda526-0640-11eb-915b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер, бизнесмен и создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей официальной странице в социальной сети заявил, что миру не избежать второй волны пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Также он сказал, что 5 октября президент страны Владимир Путин выступит с обращением к народу по этому поводу.

Разин считает, что россиян ждёт введение ещё одного режима самоизоляции.

Думаю, что пока не начнётся массовая вакцинация, мы с вами попадём во вторую волну изоляции. Что могу сказать, берегите себя, готовьтесь, — написал продюсер в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, Разин предсказал миру с ноября глобальные изменения. По его словам, земной шар ждут «большие потрясения, голод и человеческие потери». Виной всему будет холодная война между Китаем и США.

Что касается европейской экономики, лидер «Ласкового мая» предрёк ей застой, увеличение внешних долгов и «экономическое неравенство» за счёт роста налогов, написал Разин в своём микроблоге.