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Разин предрёк вторую волну COVID-19 и заявил, что ждёт обращения Путина

15:39, 04 октября 2020 10
Андрей Разин Андрей Разин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер, бизнесмен и создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей официальной странице в социальной сети заявил, что миру не избежать второй волны пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Также он сказал, что 5 октября президент страны Владимир Путин выступит с обращением к народу по этому поводу.

Разин считает, что россиян ждёт введение ещё одного режима самоизоляции.

Думаю, что пока не начнётся массовая вакцинация, мы с вами попадём во вторую волну изоляции. Что могу сказать, берегите себя, готовьтесь, — написал продюсер в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, Разин предсказал миру с ноября глобальные изменения. По его словам, земной шар ждут «большие потрясения, голод и человеческие потери». Виной всему будет холодная война между Китаем и США.

Что касается европейской экономики, лидер «Ласкового мая» предрёк ей застой, увеличение внешних долгов и «экономическое неравенство» за счёт роста налогов, написал Разин в своём микроблоге.

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