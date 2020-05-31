«Разгружать вагоны»: Лоза придумал новый способ заработка для артистов

https://static.news.ru/photo/819d73fc-a345-11ea-9057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза заявил, что «звёзда высшего полёта», испытывающая финансовые проблемы, может пойти работать курьером или таксистом.

Исполнитель признал, что кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, сильно ударил по творческим людям. Нынешняя ситуация напоминает ему Великую депрессию. В те времен артисты пошли на чёрную работу.

Точно так же и сейчас, если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдём работать кем угодно, — подчеркнул певец в разговоре с «Вечерней Москвой».

Российский шоу-бизнес действительно переживает тяжёлые времена. Например, Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход. Пандемия также ударила по лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге Наталье Сенчуковой. Они тоже лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Многие звёзды при этом решили проводить свои концерты в Интернете, чтобы хоть как-то зарабатывать.

Как писал NEWS.ru, танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, журналистка, с которой он разговаривал, вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс его высказывание.