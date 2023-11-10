Раскрыты гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь KP.RU: Баста выступит за 10 млн рублей в новогоднюю ночь, «Иванушки» — за 3 млн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Asti

Гонорар рэпера Баста в новогоднюю ночь составит 10 млн рублей, он выступит в Дубае, пишет KP.RU. На мероприятии также споют Митя Фомин и группа «Иванушки International», они получат от 2 до 3,5 млн рублей. Кроме того, Сосо Павлиашвили проведет праздник на сцене банкетного зала «Сафиса», а Полина Гагарина выступит в элитном отеле Екатеринбурга, они заработают от 4 до 5 млн рублей за выступление.

При этом, по данным издания, самыми востребованными артистами на вечер 31 декабря стали певица Анна Asti и музыкант Владимир Пресняков. Они выступят для гостей концертного зала «Барвиха», куда можно купить билеты за 50–200 тысяч рублей. Несмотря на это, у каждого из артистов еще запланированы музыкальные номера на частных вечеринках.

Сергей Лазарев и Валерия будут на сцене ресторана «Турандот», билеты на мероприятие стоят от 80 до 135 тысяч рублей. Татьяна Буланова споет в ресторане «Пушкин», билеты на ее концерт можно приобрести за 40–60 тысяч рублей. Лолита проведет праздник в «Метрополе», билеты на шоу стоят от 130 до 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева записала в Твери на студии «Салам» три новые песни, чтобы не привлекать к себе внимание. При этом Telegram-канал Mash узнал, что артистка намерена вернуться к выступлениям и уже повысила свой гонорар до €500 тысяч.

До этого появилась информация, что певица Альбина Джанабаева почти втрое повысила стоимость своего выступления, за которое теперь просит 2,5 млн рублей. Изменение цены произошло на фоне слухов о разладе в отношениях с мужем — певцом Валерием Меладзе.