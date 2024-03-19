Раскрыта дата возвращения МакSим на сцену Mash: МакSим планирует вернуться на сцену в июне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Абросимова)

Telegram-канал Mash сообщил, что российская певица МакSим (Марина Абросимова) планирует вернуться на сцену в июне этого года. Согласно его информации, артистка рассчитывает провести как минимум один небольшой концерт.

Как рассказала каналу сама МакSим, на сегодняшний день в ее расписании стоят только семья и спорт. В ближайшие месяцы певица хочет организовать небольшой 40-минутный концерт в Новосибирске. После этого Абросимова появится на сцене лишь осенью. Поклонники артистки смогут увидеть ее на сольном концерте в Москве. Однако, как призналась МакSим, к нему ей нужно хорошо подготовиться.

Кроме того, Абросимова рассчитывает выступать на корпоративах. Певица снизила цену на свои выступления с 4,5 млн до 3 млн рублей. При этом возвращаться в большой тур по России МакSим не планирует.

Ранее Марина Абросимова опровергла информацию о приостановке концертной деятельности. По словам певицы, она всегда исполняет песни под аккомпанемент с музыкантами и не поет под плюс. МакSим подчеркнула, что она выбирает живой звук даже тогда, когда следовало бы прибегнуть к фонограмме.

До этого СМИ сообщали, что МакSим взяла паузу в музыкальной карьере. Утверждалось, что исполнительница на время приостанавливает выступления на фоне лечения от алкоголизма.