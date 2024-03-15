Mash: МакSим приостановила карьеру на фоне лечения от алкоголизма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МакSим

Telegram-канал Mash сообщил, что певица МакSим (Марина Абросимова) берет паузу в музыкальной карьере. По данным канала, исполнительница на время приостанавливает выступления на больших концертах.

Mash сообщает, что такое решение певица приняла из-за состояния здоровья после затяжной борьбы с алкогольной зависимостью — МакSим стало трудно петь. При этом, по информации канала, артистка не планирует отказываться от частных выступлений.

По данным СМИ, изменилась и стоимость выхода артистки на сцену. Ее гонорар упал в полтора раза — с 4,5 млн рублей до 3 млн. Райдер МакSим остался относительно скромным, в него включены лишь чай, соки и фрукты. При этом перемещается с локации на локацию исполнительница исключительно на автомобиле представительского класса.

Ранее МакSим прервала свой концерт в Сочи на курорте «Роза Хутор». Артистка еле-еле стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы.