МакSим объяснилась после слухов о завершении карьеры МакSим не планирует уходить со сцена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МакSим

Певица МакSим (Марина Абросимова) опровергла информацию о приостановке концертной деятельности. Соответствующий пост она написала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Она подчеркнула, что всегда исполняет свои песни под аккомпанемент с музыкантами и не поет под плюс. По ее словам, она выбирает живой звук даже в тех ситуациях, когда следовало бы прибегнуть к фонограмме.

Не знаю, откуда моя "любимая" желтая пресса подхватила эту ерунду, но хочу в очередной раз отметить, что все официальные новости и заявления я делаю на своих верифицированный страницах в социальных сетях и в интервью. Как раз недавно я сказала, что концертная деятельность будет, но ставить такое количество мероприятий, как это было раньше, на износ, я больше не буду, - написала девушка.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певица МакSим берет паузу в музыкальной карьере. По данным канала, исполнительница на время приостанавливает выступления на больших концертах из-за состояния здоровья после затяжной борьбы с алкогольной зависимостью — МакSим стало трудно петь.