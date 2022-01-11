«Пьёт снотворное»: Садальский рассказал о проблемах Малахова со здоровьем

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал NEWS.ru о проблемах со здоровьем у Андрея Малахова. По словам артиста, телеведущий «работает просто на разрыв», «страдает» и пьёт таблетки, поскольку без них журналисту трудно уснуть. Друг Андрея Малахова пожелал ему в день 50-летнего юбилея, который ведущий «Прямого эфира» отмечает 11 января, не загонять себя и «чуть ослабить поводья».

Садальский признался, что «бесконечное уважение» в шоу-бизнесе у него вызывают лишь два человека — Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. Несмотря на критику, которая периодически звучит в адрес ведущего «Прямого эфира», актёр назвал Малахова порядочным человеком и хорошим парнем. Друг телеведущего отметил его высокую работоспособность и пожелал снизить нагрузку, поскольку, по словам Станислава Садальского, Малахов «работает просто на разрыв», из-за чего испытывает проблемы со сном и пьёт таблетки.

Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать тоже нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя, — сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья, — рассказал Станислав Садальский.

Ранее жена поэта Ильи Резника Ирина предложила Андрею Малахову «уйти из грязи» и покинуть место ведущего ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». По её мнению, ведущий программы, в которой часто поднимаются скандальные подробности личной жизни знаменитостей, «доводящие великих людей чуть ли не до больницы», должен осознать, что для него настало «время покаяния и раздумий».