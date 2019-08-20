Деньги, взысканные Русфондом с наследников Жанны Фриске, пойдут на лечение пяти онкобольных детей.
Об этом сообщает официальный сайт благотворительной организации. Средства будут получены детьми от трех до четырнадцати лет, которые живут в Санкт-Петербурге, Сочи, Чувашии и Самарской области. У всех детей диагностированы злокачественные опухоли. Общая сумма денег составляет 13 млн 653 тыс. 214 рублей.
Как напоминает Русфонд, эти средства — остаток долга наследников Жанны Фриске: родителей Владимира и Ольги и четырехлетнего сына Платона, которого представляет Дмитрий Шепелев. ТАСС отмечает, что договор, который был заключён с Жанной, предусматривал предоставление отчёта о расходах на лечение певицы и возврат неизрасходованной суммы. Ранее Перовским судом Москвы был удовлетворен гражданский иск Русфонда о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей.