https://static.news.ru/photo/e7aa09ec-c350-11e9-ae98-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Деньги, взысканные Русфондом с наследников Жанны Фриске, пойдут на лечение пяти онкобольных детей.

Об этом сообщает официальный сайт благотворительной организации . Средства будут получены детьми от трех до четырнадцати лет, которые живут в Санкт-Петербурге, Сочи, Чувашии и Самарской области. У всех детей диагностированы злокачественные опухоли. Общая сумма денег составляет 13 млн 653 тыс. 214 рублей.

Как напоминает Русфонд, эти средства — остаток долга наследников Жанны Фриске: родителей Владимира и Ольги и четырехлетнего сына Платона, которого представляет Дмитрий Шепелев. ТАСС отмечает, что договор, который был заключён с Жанной, предусматривал предоставление отчёта о расходах на лечение певицы и возврат неизрасходованной суммы. Ранее Перовским судом Москвы был удовлетворен гражданский иск Русфонда о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей.

Как писал News.ru, адвокат Жанны Фриске Юрий Нечаев считает, что подпись звезды в договоре с Русфондом, который собирал деньги на лечение знаменитости, была подделана, так как она отличается от той, что стоит в паспорте певицы. Это подтверждено независимой экспертизой.