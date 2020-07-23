Пугачёва проиграла суд за бренд «Кристина»

https://static.news.ru/photo/3b1306d8-cd05-11ea-87ef-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Индивидуальная предпринимательница из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян подала иск в суд к Алле Пугачёвой с требованием частично прекратить использование принадлежащего ей товарного знака «Кристина». Суд по интеллектуальным правам частично прекратил правовую охрану принадлежащего Примадонне товарного знака.

Мартиросян является владелицей небольшого предприятия по производству мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных и через суд потребовала частично прекратить правовую охрану товарного знака примадонны российской эстрады.

Иск удовлетворить полностью, — сказано в карточке дела Мартиросян.

Как пишет StarHit, предприниматель из Нового Уренгоя хотела, чтобы права Пугачёвой на этот бренд не распространялись на хлебобулочные, кондитерские изделия, услуги кафе и ресторанов.

Кристина Мартиросян при этом была предельно вежлива и при подаче иска сказала, что у неё «лишь маленькая просьба к Алле Борисовне». Мартиросян отметила, что Пугачёва не использует товарный знак «Кристина» в сфере общепита, а у неё в Новом Уренгое два магазина.

Этот бренд Пугачёва зарегистрировала в 1997 году, и он распространяется на 18 классов товаров и услуг.

Как отреагировала на проигрыш в суде Пугачёва, пока что неизвестно, однако Примадонна преуспела не во всех своих бизнес-проектах. Так, в 2019 году ей пришлось закрыть её мастерскую эстрадного искусства для детей «Рецитал». Чтобы дети могли там заниматься, родителям приходилось выкладывать солидную сумму денег. В прошлом году школа выдала последние дипломы и закрылась из-за больших трат на содержание.

Как писал NEWS.ru, ранее Пугачёва в мини-шортах на танцполе продемонстрировала постройневшие ноги.