Пугачёва в стиле а-ля 90-е показалась в театре с Орбакайте и Юдашкиным

Алла Пугачёва отметилась в Государственном театре наций в компании дочери Кристины Орбакайте и давнего друга Валентина Юдашкина. Примадонна выбралась на спектакль Алвиса Херманиа «Горбачёв».
Видео с посещения спектакля появилось в Instagram Орбакайте. Артистка на этот раз появилась на публике с ретропричёской: она завила свои любимые тугие кудри, в которых и выступала продолжительное время на сцене.
На руках певицы видно светлый маникюр и гипюровые митенки, а также массивный перстень. Знаменитости сидят в ложе. Дочь Пугачёвой поясняет:
Темно, сидим, а мы в театре.
Сама Примадонна добавляет:
Весь мир — театр, а мы в нём актёры.
Как сообщалось ранее, российский телеведущий и юморист Максим Галкин выложил в своём Instagram фотографии с юбилея Кристины Орбакайте. На нём он отлично отдыхал с супругой Аллой Пугачёвой. В серии фотографий артисты позируют все вместе, в том числе с супругом 50-летней Орбакайте, и по отдельности.