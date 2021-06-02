Пугачёва в стиле а-ля 90-е показалась в театре с Орбакайте и Юдашкиным

https://static.news.ru/photo/256148ec-c41a-11eb-98da-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачёва отметилась в Государственном театре наций в компании дочери Кристины Орбакайте и давнего друга Валентина Юдашкина. Примадонна выбралась на спектакль Алвиса Херманиа «Горбачёв».

Видео с посещения спектакля появилось в Instagram Орбакайте. Артистка на этот раз появилась на публике с ретропричёской: она завила свои любимые тугие кудри, в которых и выступала продолжительное время на сцене.

instagram.com/orbakaite_k/

На руках певицы видно светлый маникюр и гипюровые митенки, а также массивный перстень. Знаменитости сидят в ложе. Дочь Пугачёвой поясняет:

Темно, сидим, а мы в театре.

Сама Примадонна добавляет:

Весь мир — театр, а мы в нём актёры.

Как сообщалось ранее, российский телеведущий и юморист Максим Галкин выложил в своём Instagram фотографии с юбилея Кристины Орбакайте. На нём он отлично отдыхал с супругой Аллой Пугачёвой. В серии фотографий артисты позируют все вместе, в том числе с супругом 50-летней Орбакайте, и по отдельности.