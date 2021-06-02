 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Пугачёва в стиле а-ля 90-е показалась в театре с Орбакайте и Юдашкиным

06:18, 03 июня 2021
Алла Пугачёва Алла Пугачёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачёва отметилась в Государственном театре наций в компании дочери Кристины Орбакайте и давнего друга Валентина Юдашкина. Примадонна выбралась на спектакль Алвиса Херманиа «Горбачёв».

Видео с посещения спектакля появилось в Instagram Орбакайте. Артистка на этот раз появилась на публике с ретропричёской: она завила свои любимые тугие кудри, в которых и выступала продолжительное время на сцене.

instagram.com/orbakaite_k/

На руках певицы видно светлый маникюр и гипюровые митенки, а также массивный перстень. Знаменитости сидят в ложе. Дочь Пугачёвой поясняет:

Темно, сидим, а мы в театре.

Сама Примадонна добавляет:

Весь мир — театр, а мы в нём актёры.

Как сообщалось ранее, российский телеведущий и юморист Максим Галкин выложил в своём Instagram фотографии с юбилея Кристины Орбакайте. На нём он отлично отдыхал с супругой Аллой Пугачёвой. В серии фотографий артисты позируют все вместе, в том числе с супругом 50-летней Орбакайте, и по отдельности.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео