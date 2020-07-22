Пугачёва в мини-шортах на танцполе продемонстрировала постройневшие ноги

https://static.news.ru/photo/1f54dfe6-cc62-11ea-815b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/maxgalkinru

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва выбрала для «посткарантинной» вечеринки смелый наряд — короткие шортики, жакет, крупное украшение на груди и высокие каблуки. Волосы она забрала в высокий «хвост». Поклонники отметили, как постройнела певица за время самоизоляции.

Видеозаписью зажигательного танца супруги поделился Максим Галкин. Пугачёва плясала под песню Полины Гагариной «Драмы больше нет» в живом исполнении. Компанию на танцполе примадонне составили певец Николай Басков, артистка Елена Север и Марина Юдашкина.

Поклонники оценили смену имиджа поп-иконы. Некоторые написали, что ещё никогда 71-летняя Пугачёва не выглядела так хорошо.

Алла Борисовна прекрасно выглядит, вот что значит счастливая женщина. Максим, это ваша заслуга и ваших малышей! — отметила одна из подписчиц.

Как пишет «КП», певица сбросила вес из-за серьёзного лечения от эндокринного заболевания, которое она сейчас проходит.

Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и «сдулась», — пояснила примадонна.

NEWS.ru сообщал ранее, что Алла Пугачёва восхитила фанатов прогулкой с детьми на берегу реки в ролике, который снял Максим Галкин. Семья Примадонны оделась для променада в один тон.