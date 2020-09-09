Пугачёва покорила зрителей, перепев нецензурную песню Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/1ba4e32e-f321-11ea-b505-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Алла Пугачёва на шоу своего супруга Максима Галкина с ходу перепела песню скандально известно рэпера Моргенштерна. Гостями Галкина на его YouTube-шоу стали не только звёздная жена, но и Баста.

Им в процессе съёмок юморист предложил послушать песню Моргенштерна и Элджея «Cadillac» и оценить её. Гости тщетно пытались понять слова композиции, поэтому решили изучить текст поближе. Оказалось, что текст сплошь состоит из нецензурных выражений, но Пугачёва назвала его «чистыми частушками» и тут же перепела трек.

Пользователи Сети были в восторге от выходки Примадонны. «Ой, ну Алла Борисовна украсила, конечно, выпуск! Было весело», — написали поклонники в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Алла Пугачёва впервые стала гостьей программы Максима Галкина «Музакалити» на YouTube-канале. Примадонна отечественной эстрады облачилась в металлизированный свитер и белоснежные брюки.