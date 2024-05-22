Пугачева пьет слабительное, SHAMAN не носит трусы: странные привычки звезд

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева, SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN заявил, что не носит нижнее белье. По его мнению, нет смысла надевать трусы, поэтому он их не покупает. Кто из звезд умывается средством из аптеки, а кто заклеивает окна целлофановыми пакетами — в материале NEWS.ru.

Боня ворует халаты из гостиниц

Блогер Виктория Боня признавалась, что страдает клептоманией. В 2021 году в Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда публично рассказала своим подписчикам, что любит забирать из гостиниц и отелей, где останавливается, халаты, но не простые, дешевые, а самые дорогие и роскошные.

«Я одна тырю халаты в отелях? Когда халаты классные, я не могу упустить этот момент», — написала Боня в своем аккаунте.

Звезду не смущает, что это нарушение закона. Бывшая гражданская жена сына состоятельного бизнесмена Алекса Смерфита, конечно, может позволить себе домашнюю одежду класса люкс, но «тырит» ради удовольствия. Клептоманам это свойственно.

«Это нужно лечить, и чем раньше, тем лучше. Вы избежите наказания один-два раза, а на третий вас могут привлечь к ответственности. А судимость еще никому жизнь не скрашивала и богаче никого не делала. Артистам, конечно, многое сходит с рук. Но поступок Бони, когда она мало того что украла, так еще и открыто говорит об этом, чести ей не делает. Это глупость и призыв к хулиганству», — предупредила клептоманов психолог Юлия Иванова в интервью vm.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Боня

Асмус умывается хлоргексидином

Много лет назад во время нанесения грима актрисе Кристине Асмус занесли под кожу клещей. У нее развилось заболевание, которое называется демодекоз.

«На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас», — рассказывала Асмус подписчикам в Instagram.

Актриса долго лечила кожу, но, по ее словам, ее спас обычный хлоргексидин, известный наружный антисептик. С тех пор Асмус очень бережно походит к уходу и следит за стерильностью.

На съемках она больше не пользуется общими кистями и косметикой, в обычной жизни редко использует тональные средства, часто протирает руки и телефон спиртовыми салфетками и практикует не совсем обычный ежедневный уход.

«Заливаю лицо каждый день „хлором“ (хлоргексидином. — NEWS.ru) и не хожу к косметологу ни на какие процедуры. Распариваю лицо в ванной и сауне и никогда не умываюсь водой из-под крана!» — рассказывала Асмус в соцсети.

Звезда триллера «Текст», даже когда моет волосы, старается делать это так аккуратно, чтобы вода не капала на лицо. По словам актрисы, все эти меры дают положительный результат: у нее больше нет проблем с кожей, и она забыла о походах к дерматологам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Асмус

Волочкова везде садится на шпагат

Балерина Волочкова давно не танцует в Большом театре, но не перестает демонстрировать миру растяжку. Она садится на фирменный шпагат везде, где это, на первый взгляд, даже не представляется возможным.

Анастасия фотографировалась в этой позе на разных яхтах, на перилах, сеновале, в гамаке, на пляжных лежаках и на берегу моря. Без шпагата, общая длина которого составляет 260 сантиметров, не обходится ни один отдых звезды.

Однажды Анастасия продемонстрировала растяжку у памятника советскому истребителю, подняв одну ногу на крыло самолета. Поступок балерины вызвал большой резонанс, многие посчитали, что Волочкова пренебрежительно относится к памяти героев Великой Отечественной войны. Звезда заявила, что ей «абсолютно до фонаря», что о ней подумают.

Леонтьев просил заклеивать окна целлофановыми пакетами

Певец Валерий Леонтьев всегда отличался скромностью, и его концертный райдер был весьма неприхотлив. Но в его списке был один пункт, который многим показался бы странным: артист всегда просил заклеивать окна в номерах, где он останавливался, черными целлофановыми мешками для мусора.

«Единственная странность в его райдере — он просил заклеивать окна номера черными целлофановыми пакетами для мусора — блэкаут-штор тогда еще не было», — рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров, который в свое время организовывал концерты Леонтьева.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Валерий Леонтьев

СМИ писали, что артист нуждался в полной темноте, вероятно, из-за последствий блефаропластики, якобы веки у него закрывались не до конца, поскольку хирург отрезал слишком много кожи. Продюсер Лавров опроверг эту информацию. По его словам, на первый взгляд странное требование певца могло быть элементарно связано со сменой часовых поясов и необходимостью засыпать и нормально высыпаться днем, когда в окна светит солнце.

У Киркорова елка стоит круглый год

Многие россияне неохотно расстаются с елками после Нового года, у некоторых новогоднее дерево с игрушками может стоять даже до марта. Певец Филипп Киркоров не убирает ее весь год. Он даже нашел себе оправдание.

«Вы знаете, что у меня елка стоит круглый год? Я не хочу расставаться с этим чудом. Новый год — мой любимый праздник. И у детей любимый. Алла-Виктория в этот раз сама наряжала эту елку», — признался певец изданию «7 Дней».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

После выкуренной сигареты Лолита выпивает литр молока

У Лолиты Милявской есть странный утренний ритуал. Проснувшись, она выкуривает сигарету, а затем выпивает целый литр молока.

Она также заявляла, что в качестве диеты съедает острую курочку, а затем выпивает молоко. Однажды с пакетом молока Милявская вышла на сцену фестиваля «Новая волна».

Пугачева пила слабительное для голоса

Звезды шоу-бизнеса пытаются сделать все, чтобы выглядеть на сцене хорошо и чтобы их голос во время большого представления звучал во всей красе. В 2019 году музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал в программе канала НТВ «Ты не поверишь», что Пугачева в качестве «секретного оружия», которое помогает ей петь, использует обычное слабительное.

«Очень расстраивалась, что нельзя часто пить слабительное, потому что на почки и на печень влияет», — говорил Гаспарян.

Неизвестно, пользуется ли Пугачева лайфхаком до сих пор, ведь она почти не дает концерты. Также нет информации, состоится ли обещанное турне Примадонны по Европе, приуроченное к ее 75-летнему юбилею.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Фигуристка Загитова всегда начинает кататься с правой ноги

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова на лед всегда выходит с правой ноги.

«Я суеверна, как и все спортсмены. Например, всегда выхожу на лед с правой ноги», — признавалась она изданию «Спорт-Экспресс».

Загитова не сама это придумала, существует народная примета, согласно которой, чтобы притянуть к себе удачу, нужно переступать порог правой ногой, всегда вставать и идти нужно тоже с правой.

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