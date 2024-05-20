Отдал миллион за «Венера — Юпитер», купил в 15 авто: куда пропал Дмитриенко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ваня Дмитриенко

Кумир подростков Ваня Дмитриенко прославился в 15 лет, когда исполнил песню «Венера — Юпитер». Он стал самым молодым обладателем премии «Золотой Граммофон» и самым молодым участником рейтинга Forbes успешных молодых людей «30 до 30». Как Дмитриенко добился популярности, в чем ему помогли родители, в каких проектах он участвовал и чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Кто родители Дмитриенко и что сделали для его карьеры

Ваня Дмитриенко родился в 2005 году в Красноярске. Его мама — психиатр-нарколог, отец Виктор — предприниматель. По словам Вани, в юности папа увлекался музыкой и даже создал свою группу. С раннего возраста родители отдали Ивана заниматься вокалом: уже в пять лет он посещал в Красноярске театр «Этти дети».

Руководитель учреждения Елена Бедрина рассказала NEWS.ru, что до начала занятий Ивана в театре там занималась его сестра.

«Он еще маленький был, и в театр его зачислить не было возможности. Но тусовка у нас была веселая, он постоянно приходил, дергал меня за юбку и говорил „возьмите меня на кастинг“. Было очень смешно, и тем не менее подошло время, и мы его приняли», — вспомнила Бедрина.

По словам руководителя театра, Ваня, как и остальные дети, изучал актерское мастерство, эстрадный вокал и хореографию, при этом он быстро влился в коллектив, потому что «очень активный, любознательный, с отличным чувством юмора».

Уже тогда у Дмитриенко появились первые успехи и он выделялся на фоне сверстников.

Фото: Социальные сети Ваня Дмитриенко с мамой

«У них была очень сильная группа, трио, которое побеждало на всех конкурсах. Потом он стал развиваться сольно. На нашем конкурсе „Дети-фест“ он представил свои стихотворения под бурные аплодисменты ребят. Помню, он тогда даже чуть не заплакал», — вспомнила Бедрина.

Руководитель театра отметила, что родители Ивана всегда были с ним рядом, приходили к нему на все мероприятия и поддерживали сына.

«У нас, например, есть наш внутренний конкурс, где принимают участие родители, они поют со своими детьми на сцене. Мама Вани Светлана специально ходила на вокал, чтобы научиться петь. Виктор, Светлана, Ваня и его сестра Лена пели на конкурсе квартетом „Берегите любовь“. Такое отношение родителей — это очень важно», — отметила Бедрина.

Какая трагедия повлияла на Дмитриенко

Родители Дмитриенко развелись, и с 9 лет его воспитывал отчим Александр, с которым у мальчика сложились хорошие отношения.

«Я воспринимал его как отца, потому что во время главных этапов взросления он всегда был рядом. Что меня расположило к нему? Он умел быть ребенком. Человеком, который понимает и слышит. Даже если и не соглашался, очень осторожно и грамотно преподносил это. Отношения были выстроены так, что о встречах с пацанами знал он, а не мама. Он был человеком, от которого ничего не хотелось скрывать», — рассказывал Дмитриенко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ваня Дмитриенко

Когда у отчима выявили онкологическое заболевание, Ваня пытался сделать все, чтобы помочь ему вылечиться.

«У меня никогда не бывает апатии. Но тут было иначе. Сначала настал рак печени — его мы вылечили. Я искал лучшие больницы и врачей, старался сделать максимально все, чтоб он был максимально позитивно настроен. После лечения во время контрольных осмотров врачи говорили, что с печенью все хорошо, здоров. А он кашлял и кашлял. Мама решила, что что-то не так, отвела его в другую клинику, и там выявили рак легких. Такой абсурд. Самое тяжелое для него и меня тоже было осознавать несправедливость — о правильном диагнозе мы могли узнать раньше», — признавался Ваня.

Незадолго до смерти отчима Иван показал ему стихи, на которые он планировал выпустить песню о покере. Именно Александр научил молодого человека карточной игре. Но оценить трек мужчина не успел: он скончался в реанимации.

Как песня «Венера — Юпитер» сделала из Дмитриенко звезду

В 2018 году семья Ивана переехала в Москву, чтобы он мог развиваться в музыкальной сфере. Ваня начал работать с продюсерским музыкальным центром «Республика KIDS».

В 2020 году Дмитриенко принял участие в проекте «Хочу с Open Kids» (украинская девчачья поп-группа. — NEWS.ru) и стал одним из трех победителей шоу. Это дало ему возможность записать с Open Kids совместный клип на песню «Ответь мне». После этого Ваня подписал контракт с крупнейшим музыкальным лейблом Zion Musik, который работает с исполнителями в жанрах поп-музыка и хип-хип.

В 2020 году композитор Артем Шаповалов, который сотрудничает с Ольгой Бузовой, Сергеем Лазаревым и другими известными исполнителями, написал для Дмитриенко песню «Венера — Юпитер». Она стала хитом и долгое время занимала первые места в чартах, клип на нее на момент написания материала собрал 16 млн просмотров.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ваня Дмитриенко

В песне «Венера — Юритер» Ваня Дмитриенко (точнее, лирический герой песни) предстает Маленьким принцем Экзюпери. В прессе его даже называли «»Маленький принц» по-русски». В 2021 году Иван получил премию «Золотой Граммофон» за композицию «Венера — Юпитер».

Сколько вложили в пиар песни «Венера — Юпитер»

Дмитриенко рассказывал, что после успеха его песни «Венера — Юпитер» одноклассники подозревали, что на пиар композиции потратили миллионы. Артист отрицает этот факт.

«В „Венеру“ мы с командой Zion Music вложили меньше ста тысяч рублей. Это не деньги по меркам шоу-бизнеса. Клип обошелся в миллион. Мы тогда ушли в „минус“ немного», — рассказывал Дмитриенко.

По словам артиста, он занимается любимым делом, но также ему интересна актерская деятельность и бизнес.

«Да, я бы хотел сниматься в сериалах. Хотя это довольно близкие по своим составляющим профессии. Но я и так сейчас в них снимаюсь. Если что-то совсем другое — то, наверное, бизнес-сфера. Меня всегда очень интересовали все виды деятельности, в которых надо думать, что-то сопоставлять. Но я не представляю себя работающим на кого-то, чтобы мной управляли. Нет. Это невозможно для меня», — говорил артист в интервью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ваня Дмитриенко

Дмитриенко помогает родственникам: на заработанные деньги он купил матери автомобиль, построил ей дом и отремонтировал квартиру бабушки.

«Я помню тот момент. Я был со своими лучшими друзьями, мы катались на электросамокатах, и я упал. А спустя два месяца я поехал и купил на заработанные деньги машину маме, мне было 15 лет. Потому что считаю, что родителям нужно отдавать, как можно больше», — отметил Дмитриенко в разговоре с KP. RU.

Что общего у Дмитриенко с Милохиным и Лепсом

Исполнителя песни «Венера — Юпитер» иногда сравнивают с Даней Милохиным. В 2022 году на канале «Россия 1» попытались использовать их сходство, Ивана пригласили в шоу «Танцы со звездами», видимо, пытаясь повторить успех Милохина и Медведевой в «Ледниковом периоде» на Первом канале, но этого не получилось. Дмитриенко вылетел из шоу, набрав всего три балла у жюри и три балла у зрителей.

В 2022 году Ваня записал совместную песню «Беби» с Григорием Лепсом. Слушатели не оценили дуэт 16-летнего Вани и 60-летнего Лепса, у клипа менее миллиона просмотров.

В 2023-м артист выпустил дебютный альбом «Параноик» и поехал в первый гастрольный тур по России. В прошлом году Дмитриенко также записал песню «Рыбка» с группой «Моя Мишель». Композиция стала достаточно популярной, но не настолько, как «Венера — Юпитер».

В этом году Иван номинирован на премию МУЗ-ТВ сразу в четырех номинациях: «Лучший исполнитель», «Лучший альбом» («Параноик»), лучшая коллаборация («Рыбка» с «Моя Мишель»), лучшее лирическое видео («Пицца»).

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