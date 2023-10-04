Волочкова объяснила, зачем поставила ногу на крыло военного самолета Волочкова заявила, что ее просили измерить крыло самолета без статуса памятника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Самолет, на крыло которого Анастасия Волочкова поставила ногу, не имеет отношения к памятникам Великой Отечественной войны, а является бутафорским реквизитом «Мосфильма», заявила бывшая балерина. Ее слова приводятся в Telegram-канале RT. На киностудии эту информацию подтвердили.

Обсуждает вся страна мои фотографии, сделанные <...> у бутафорского, я подчеркну, самолета. Меня попросили с маха моей ноги измерить крыло самолета, — подчеркнула балерина.

На «Мосфильме» пояснили, что на фото Волочковой запечатлен макет самолета, у которого нет статуса памятника, однако он имеет важное символическое значение и установлен как дань памяти и уважения советским летчикам времен Великой Отечественной войны.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предложил сделать экс-балерине предупреждение, чтобы подобного не повторялось, однако он не считает нужным заключать ее под стражу на фоне обвинений в осквернении памятника.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что балерине Анастасии Волочковой не грозит наказание за фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, потому что эта публикация не тянет на осквернение символов воинской славы РФ. Он также рассказал о влиятельных покровителях экс-солистки Большого театра в силовых структурах. Именно по этой причине, по мнению Жорина, Волочкову никто трогать не будет.