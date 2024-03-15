Продюсер раскрыл неожиданный пункт в райдере Валерия Леонтьева Продюсер Лавров: Леонтьев просил заклеивать окна номера черными пакетами

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев просил заклеивать окна номера черными целлофановыми пакетами для мусора, рассказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров, который работал с ним в 2000-х годах. Он добавил, что яркий и эпатажный на сцене артист в жизни наискромнейший человек.

После концертов он никогда не тусовался, никаких банкетов не устраивал. В лучшем случае мог отужинать с коллективом, но часто ужинал в номере один. Единственная странность в его райдере — он просил заклеивать окна номера черными целлофановым пакетами для мусора — блэкаут штор тогда еще не было, — вспомнил Лавров.

Продюсер отметил, что на первый взгляд странное требование могло быть элементарно связано со сменой часовых поясов и необходимостью спать днем, а не с последствиями блефаропластики, когда у артиста якобы перестали полностью закрываться веки, как об этом писали СМИ.

Лавров также отметил скромность артиста, который в жизни предпочитает простую одежду, не зацикливаясь на брендах, как многие современные исполнители.

Ранее продюсер Сергей Лавров объяснил, почему Филипп Киркоров называет Леонтьева своим учителем. По его словам, артист первый в России начал устраивать на сцене шоу с использованием лазера, профессионального балета и необычных, эпатажных сценических костюмов, то есть делать на сцене праздник.