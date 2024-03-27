Пугачева извинилась перед уроженкой Таджикистана после теракта в «Крокусе» Пугачева извинилась перед певицей Манижей после теракта в «Крокусе»

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева после теракта в «Крокус Сити Холле» попросила прощения у исполнительницы Манижи, которая родилась в Таджикистане. Соответствующий комментарий она оставила под публикацией участницы Евровидения-2021 в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В видеообращении Манижа со слезами на глазах пожаловалась, что в России после теракта усилились «гонения на таджиков и жителей Центральной Азии». По ее словам, убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо оставаться людьми.

Прости!!! — написала Пугачева в ответ на это.

Ранее адвокат Андрей Алешкин предположил, что молчание Аллы Пугачевой после теракта в «Крокус Сити Холле» и отсутствие соболезнований погибшим и пострадавшим связано с отрешенностью артистки от России. Юрист считает, что исполнительница может находиться в кризисе своего возраста. По его словам, Пугачева подтверждает свои планы не возвращаться в Россию отсутствием реакции на трагедию.

До этого пользователи соцсетей раскритиковали Пугачеву за молчание о теракте в «Крокусе». Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в соцсетях и часто комментирует различные события, а в этом случае ничего не сказала.