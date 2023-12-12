Пугачева и Галкин сегодня, 12 декабря: Первый канал, слухи, где сейчас Телеведущая Жанна Бадоева заменит Максима Галкина в шоу «Лучше всех!»

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Максим Галкин и Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) остаются на Кипре вместе с детьми. Какие новости о них выходили в последнее время?

Где сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин

Максим Галкин 10 декабря, согласно афише на его официальном сайте, дал свой последний концерт в этом году, выступив в Барселоне. Алла Пугачева с детьми, двойняшками Лизой и Гарри, в это время оставались на Кипре, где проводят свободное время за шопингом.

Подруга и портниха Пугачевой Любовь Аксенова сообщила, что артистка намерена остаться с супругом за границей, поскольку последовала туда за ним ради детей, и будет жить с Галкиным в эмиграции, потому что «не верит в свое долголетие».

«Да фиг с ним, с этим Галкиным. Она же понимает, что у них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли что с ней завтра будет. С кем дети останутся?» — объяснила Аксенова.

Что известно о финансовом положении Галкина и Пугачевой

Во время последних выступлений за границей Максим Галкин рассказал о периоде, когда они с Аллой Пугачевой после отъезда из РФ оказались за границей с неработающими банковскими картами. По словам комика, его супруга назвала это время «голожопингом». Он также в шутку отметил, что в тот период ему пришлось просить милостыню у прохожих.

При этом фаворит Пугачевой, певец и композитор Сергей Савин, считает, что Галкин не ограничивает супругу в тратах, поскольку у них есть некая «денежная подушка». Он пояснил aif.ru, что если бы у артистов начались «траблы с деньгами», то они никогда не стали бы так легко шутить на эту тему.

«Шутка про „голожопинг“ — это позитивное высказывание, в котором чувствуется спокойствие и некая уверенность в завтрашнем дне. Не думаю, что эти люди могут сильно переживать о своих доходах», — отметил Савин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Он также подтвердил, что у Аллы Пугачевой есть счета за границей. По его словам, отъезд артистки за границу был ожидаемым.

«Алла Борисовна очень любила русскую пословицу „Не держи все яйца в одной корзине“. Она часто ее пускала в ход в самых разных ситуациях, касающихся и денег, и работы, и взаимоотношений. Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему все так обсуждают покупку элитного дома на Кипре, если всем было известно, что и до отъезда у Аллы есть квартиры и дома за рубежом. Более того, все знали, что Кристина с детьми живут в Америке», — сказал Савин.

Что известно о новогоднем обращении Пугачевой к россиянам

Группа инициативных россиян разместила на портале change.org петицию, в которой они попросили Аллу Пугачеву записать новогоднее обращение, как это было в 1994 году.

«Дорогая Алла Борисовна! Нам невероятно повезло, что вы у нас есть. Долгие годы ваш голос, ваша сила, мудрость и красота спасали нас от невзгод даже в самые темные времена. И в этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, как никогда нуждаемся в вашем свете», — говорится в петиции.

Почти 30 лет назад Алла Пугачева в обращении к россиянам в новогоднюю ночь попрощалась с 1994 годом, заявив, что в нем были «нелегкие новые времена», к которым она и народ оказались не готовы. Примадонна также обратила внимание, что на столе у соотечественников «есть что выпить и закусить», несмотря на трудности. Как заметила артистка, это неотъемлемая черта русского народа, которая «веками непонятна чужеземным мудрецам».

Что известно о замене Галкина на Первом канале

Максим Галкин до отъезда в Израиль вел на Первом канале несколько передач, в том числе детское шоу «Лучше всех!». Оно перестало выходить в эфир после начала спецоперации, когда федеральные каналы убрали из сетки вещания развлекательные программы.

«До сентября снимать шоу не планировали изначально. Будет ли Максим Галкин вести проект — неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно», — сообщалось после закрытия шоу.

В начале декабря стало известно, что Первый канал возобновил съемки программы. Ведущей нового сезона станет Жанна Бадоева. Она уже известна зрителям благодаря своему авторскому шоу «Жизнь других», рассказывающему о путешествиях по разным странам и городам. Последние выпуски посвящены столице Таджикистана Душанбе и острову Шри-Ланка.

Дата возвращения передачи «Лучше всех!» в эфир на настоящий момент неизвестна.

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