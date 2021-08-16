Психолог Степанова сравнила себя с отцом Ксении Собчак

Известный блогер и психолог Вероника Степанова сравнила себя с отцом Ксении Собчак, Анатолием Собчаком, после недавнего интервью с телеведущей. Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

Возможно, я напоминаю ей папу: он мог в глаза очень жестко критиковать высокопоставленных людей и делал это, совершенно не боясь. Может, есть собирательный образ, и я ей немножечко напоминаю маму, но это точно что-то родительское, — заявила Степанова.

В видеоролике Степанова анализирует поведение Ксении Собчак во время её недавнего интервью с психологом. Степанова отметила, что журналистка «старалась быть хладнокровной», однако то и дело теряла контроль над собой, услышав критику. Психолог также отметила постоянные издевки Собчак и попытки её задеть, при этом подчеркнув, что «от ответных подсечек она постоянно падала и снова поднималась». Также она обратила внимание на одежду телеведущей: по мнению Степановой, Собчак надела на себя большое количество бижутерии, чтобы как индейцы «отпугнуть врага шумом».

Ранее между Степановой и Собчак возникла перепалка во время интервью для шоу «Осторожно: Собчак» из-за психологического портрета последней.