Экс-солистка «Ранеток» рассказала о сексе с руководителем группы

https://static.news.ru/photo/7b5a1d78-c37f-11eb-a208-96000091f725_660.jpg Елена Третьякова Фото: _lenatretyakova_/instagram.com

Экс-участница российской девичьей популярной группы «Ранетки» Елена Третьякова рассказала в социальной сети Instagram о травмирующем первом сексуальном опыте, поломавшем её женственность и психику «к чертям». Интимная связь произошла с одним из руководителей коллектива «под эмоциональным давлением», когда сама артистка находилась в состоянии «очень сильного» алкогольного опьянения.

Третьякова отметила, что на признание её толкнуло участие в написании книги Евгении Огурцовой — коллеги Третьяковой по «Ранеткам».

Один из моих комментариев посвящён тому, как случилось так, что первый секс у меня случился с человеком из руководящего состава [«Ранеток»] под эмоциональным давлением и очень сильным алкогольным опьянением. Моим. Не его. И как это поломало мою сексуальность и психику к чертям, — рассказала Третьякова.

В апреле 2021-го Третьякова заявила о своей бисексуальности.

Накануне актриса Елена Антоненко заявила, что во время обучения во МХАТе она стала жертвой домогательств со стороны Олега Табакова, ныне уже покойного. В интервью «Комсомольской правде» она рассказала, что при поступлении в вуз артист предлагал ей обнажить грудь, уверяя, что «ничего делать не будет».

Ранее актриса Елена Проклова рассказала в телеэфире, что в юношестве пережила приставания со стороны взрослого коллеги по цеху на съёмочной площадке. Зрители посчитали, что речь про Табакова, который участвовал вместе с 15-летней Прокловой в картине «Гори, гори, моя звезда».

Позже вдова Олега Табакова Марина Зудина решила извиниться перед Еленой Прокловой за то, что напала на неё после неожиданного признания в сексуальных домогательствах от известного актёра.