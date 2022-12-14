Продюсер рассказал, кто победит в баттле Оксимирона и Моргенштерна Продюсер Рудченко: в рэп-баттле Оксимирон разобьет Моргенштерна

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В случае, если все же состоится рэп-баттл Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) против Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев), первый разобьет своего противника на радость фанатам, сказал в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он подчеркнул, что в творческом плане автор альбома «Горгород» заметно сильнее возможного оппонента. По мнению продюсера, Моргенштерн больше настроен на хайп и эпатаж, артист вкладывает в треки подтекст, если желает занять инфополе.

На что будут давить? Наверно, как всегда, перейдут на личности, но объединяющей темой станет ситуация в России. Припомнят, скорее всего, начало творчества, кто откуда, с каким материалом выходил, как Морген пел в своем городе в совсем другом жанре, их со Славой Марлоу саунд-дизайн, когда они сделали акцент на басах и аранжировке, а не на текстах. Это ему Оксимирон припомнит, —сказал Рудченко.

Продюсер заметил, что от Моргенштерна скорее можно будет услышать выпалы на личность Мирона, но не на его творчество. В этом смысле, сказал специалист, у Окси больше козырей.

Мирон талантливее и больше про творчество, а не про хайп, он парень образованный. А Моргенштерн про хайп, по поверхности больше, про брюлики, деньги, возможность пропиариться, — заключил Рудченко.

Ранее Моргенштерн вызвал Оксимирона на Versus Battle. Моргенштерн выразил благодарность артисту за то, что тот выпустил дисс на него под названием THE STORY OF ALISHER, а также добавил, что был рад вдохновить Оксимирона на написание новой композиции. Кроме того, исполнитель трека Cadillac подчеркнул, что формат рэп-поединков уже «умер», однако вдвоем они могут его «возродить», а также назвал Федорова отцом рэп-батлов.