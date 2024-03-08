Продюсер раскрыл, пойдет ли Киркоров по стопам SHAMAN петь для патриотов Продюсер Рудченко: Киркоров вряд ли начнет записывать патриотические песни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров вряд ли начнет записывать патриотические, маршевые песни, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, артист больше склонен исполнять лирические произведения.

Я не думаю, что он кардинально поменяет свой репертуар. Все-таки, Филипп Киркоров — романтик. Больше поет лирику, чем такие патриотические, маршевые песни, — добавил Рудченко.

Киркоров появился на премьере нового реалити-шоу ТНТ «Сокровища императора» в брючном костюме камуфляжной расцветки, ковбойском галстуке и темных очках. Свой образ исполнитель дополнил сумкой-фотоаппаратом на шее. Поклонники артиста в Сети предположили, что певцу поставили условие отказаться от нарядов с перьями и стразами.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что появление Киркорова в камуфляжном костюме от Louis Vuitton является попыткой привлечь внимание и эпатировать публику. По его мнению, такой образ неуместен. Парламентарий считает, что в попытках сохранить аудиторию многие знаменитости теряют остатки самоуважения.

Накануне сообщалось, что Мосгорсуд отклонил иск Киркорова в отношении Департамента городского имущества правительства Москвы. Артист намеревался уменьшить размер земельного налога, для чего оспаривал кадастровую стоимость квартиры на Арбате. Площадь жилья составляет 537 кв. метров.

Артист намеревался убедить судей в том, что кадастровая стоимость апартаментов значительно отличается от установленной Департаментом городского имущества города Москвы и размер налога на нее должен быть иным.