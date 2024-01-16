Продюсер призвал не критиковать Билана за поездку в ДНР после «Мутабора» Продюсер Рудченко поддержал угодившего в скандал Билана после поездки в ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Билан

Певец Дима Билан, подвергшийся критике за посещение «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», долгое время занимается благотворительностью и помогает участникам специальной военной операции, заявил NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, исполнителя не стоит подвергать критике за поездку в Донецк после вечеринки, так как на мероприятии он вел себя пристойно.

Я с самого начала придерживался той точки зрения, что некоторые артисты на вечеринке Ивлеевой вели себя пристойно, поэтому их травля была необоснованной. Дима Билан не позировал восхищенно перед камерами, что мы видели от других участников скандального мероприятия, — объяснил он.

По мнению Рудченко, необходимо разобраться в деталях произошедшего в «Мутаборе», прежде чем подвергать критике конкретных участников. Он подчеркнул, что Билан не относился к числу гостей, «смаковавших» свой визит на вечеринку. Кроме того, продюсер считает, что поездка певца в Донецк может быть не связана со скандалом.

Билан долгое время занимается благотворительностью для СВО, поэтому нельзя утверждать, что он поехал сейчас в Донбасс лишь для того, чтобы реабилитироваться, — подытожил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов ранее заявил, что поездка Димы Билана в ДНР ничего не меняет в ситуации со скандалом вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой. Вместе с тем он отметил, что со временем скандал забудется и обстановка в российском шоу-бизнесе вновь станет прежней.