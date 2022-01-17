Прилучный улетел с бывшей женой на отдых в Дубай

Актёр Павел Прилучный отправился вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце и общими детьми в ОАЭ. Фотографии с отдыха актёр опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах Прилучный позирует с Муцениеце и детьми перед входом в парк развлечений Legoland в Дубаи.

Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут! — подписал он снимок.

В комментариях поклонники выразили надежду, что актёры помирились и снова вместе.

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 года, прожив в браке восемь лет. У пары в браке родились сын и дочь. Причиной распавшегося брака поклонники сочли слишком тесное общение Прилучного с актрисой Мирославой Карпович, с которой он познакомился во время репетиции спектакля. Та обвинения отвергала, однако некоторое время спустя у них действительно завязались отношения.

Ранее Муцениеце заявила, что разрыв с Прилучным ранил ей «душу и сердце» и что она собирается из-за этого «ныть» ещё десяток лет и больше не пытается изображать счастливую сильную женщину. Девушка добавила, что принимает произошедшее и готова к тому, что ещё долго будет отходить от расставания.