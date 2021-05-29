Прилучного и Муцениеце впервые после развода заметили вместе

Актёры Павел Прилучный и Агата Муцениеце впервые после развода появились на публике вместе. Они посетили частную школу, где учится их сын — восьмилетний Тимофей, передаёт MK.ru.
Дочь именитой пары — пятилетняя Мия —
Кадр обнародовала директор образовательного учреждения. На снимке оказалась запечатлённой вся звёздная семья.
Прилучный и Муцениеце выглядят счастливыми и улыбаются. Впрочем, стоят они не рядом.
В свою очередь поклонники актёров
Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Впрочем, мирно решили все споры по поводу детей и имущества.
Причиной распавшегося брака поклонники сочли слишком тесное общение Прилучного с актрисой Мирославой Карпович, с которой он познакомился во время репетиции спектакля. Та обвинения отвергала, однако некоторое время спустя у них действительно завязались отношения.