«Такой по жизни»: Пригожин раскрыл важный нюанс в поведении Кологривого Продюсер Пригожин: Кологривый попадает в скандалы ради хайпа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый попадает в скандалы ради хайпа, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, актер старается быть заметным, он пояснил, что если «сидеть тихо, как мышка», его никто не будет узнавать.

Кологривый максимально старается быть заметным. Если человек будет сидеть тихо, как мышка, его никто не заметит и не узнает. В истории с Никитой Кологривым понятно, что он такой человек по жизни, или он очень способен к хайпу. Он талантливый артист, все зависит только от него. За профессиональное будущее отвечает сам персонаж, который является актером. Все будет зависеть от его поведения по отношению к людям, — сказал Пригожин.

Ранее кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров заявил, что появление Никиты Кологривого, сыгравшего в «Слове пацана» главу группировки Кощея, в новом фильме «Любовь зла» может превратить его в актера одной роли. По его словам, на экране артист вновь предстанет в образе отрицательного героя, что может отразиться на его карьере. Он считает, что агентам Кологривого необходимо рассматривать разные проекты.

Кологривый сыграет в романтической комедии «Любовь зла» главную роль. Он появится в образе вора-домушника, который спасает от самоубийства девушку. Известно, что в фильме снимутся любленная комика Гарика Харламова Екатерина Ковальчук, а также Владимир Сычев, Анна Ардова и Ольга Тумайкина. Картина выйдет в прокат в середине августа 2024 года.