Кинокритик рассказал, как Никите Кологривому не стать заложником одной роли Кинокритик Шнейдеров: Кологривый может стать актером одной роли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Новая роль актера Никиты Кологривого, сыгравшего в «Слове пацана» главу группировки Кощея, может превратить его в актера одной роли, поделился своим мнением с NEWS.ru кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров. По его словам, на экране он вновь предстанет в образе отрицательного героя, что может отразиться на карьере артиста.

В комедии «Любовь зла», как сообщается, Никита Кологривый сыграет вора-домушника. Похожую отрицательную роль он играл в «Слове пацана». Не исключено, что он может стать заложником одной роли. Но здесь вопросы даже не к самому Кологривому, а продюсерам и режиссерам. Такое бывает, когда они начинают эксплуатировать либо типаж, либо одну удачно сыгранную роль, — рассказал Шнейдеров.

Кинокритик добавил, что Вячеслав Васильевич Тихонов так и запомнился всем по роли Штирлица. Также комедийное клеймо надолго приклеилось к актерам Юрию Никулину, Георгию Вицину и Евгению Моргунову, отметил он.

Юрию Никулину стоило адских усилий выйти из комедийного образа, а Моргунов и Вицин так и не смогли. Агентам Кологривого стоит рассматривать разные проекты, чтобы Никиту не ждала та же участь, — заключил Шнейдеров.

Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый сыграет главную роль в романтической комедии «Любовь зла». Он воплотит на экране вора-домушника, который спасает от самоубийства девушку. Известно, что в фильме также снимется возлюбленная комика Гарика Харламова Екатерина Ковальчук, Владимир Сычев, Анна Ардова и Ольга Тумайкина. Картина выйдет в прокат в середине августа 2024 года.