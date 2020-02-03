https://static.news.ru/photo/2cf40c4c-45ff-11ea-b878-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иосиф Пригожин и его жена Валерия поддержали Любовь Успенскую в методах воспитания дочери. Они сослались на то, что певица — состоявшаяся мать и лучше знает, как ей воспитывать своего ребёнка.

Речь идёт о громком заявлении дочери королевы шансона Татьяны Плаксиной, которая на всю страну заявила, что мать её якобы била и даже пыталась задушить.

Вы не сможете уберечь своего ребенка от внешних факторов, от улицы, от всего, что вас окружает. Что касается детей, их просто не нужно баловать, — заявил Пригожин в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Жена продюсера певица Валерия отметила, что 30-летняя дочь Успенской находится в таком возрасте, когда уже вполне сама может принимать решения.

Если она была согласна с позицией мамы, значит у них была какая-то взаимная договорённость. Я сильно сомневаюсь, что насильно взрослого человека можно заставить что-то делать, — сказал певица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Плаксина заявила, что сотрудники НТВ выдавили из неё обвинения против матери — певицы Любови Успенской. Телекомпания сняла телешоу, в котором дочь обвиняет артистку в насилии