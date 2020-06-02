Пригожин придумал, куда направить матпомощь от государства

https://static.news.ru/photo/8b220e68-22af-11ea-9c94-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Alexander Legky/ Russian Look/Global Look Press

Иосиф Пригожин поделился мыслями, на что направит материальную помощь от государства в случае, если деньги поступят на его счёт. Продюсер, который вызвал шквал критики после слов о «голодающих артистах», передаст деньги в один из фондов помощи детям или музыкантам.

Если мой бухгалтер или мои помощники обратились с просьбами выделить деньги и если они каким-то образом поступят мне на счёт, назовите мне фонд детский или музыканта какого-нибудь, я обещаю, передам эти деньги из рук в руки. Ни копейки денег себе не возьму, — заявил он в интервью, опубликованном на YouTube-канале «кУхонный разговор».

Также супруг Валерии опроверг появившиеся в прессе заявления о том, что он обращался в налоговую с просьбой выделить ему деньги.

Кроме того, Пригожин прокомментировал сообщение об отправке ему гуманитарной помощи в виде пачки быстрорастворимой лапши партией «Коммунисты России». Он сказал, что не получал никаких посылок.

Ранее представители партии сообщили, что откликнулись на слова продюсера о бедственном положении артистов и отправили ему пачку «Доширака» — недорогой вермишели быстрого приготовления, писал NEWS.ru.