Пригожин назвал Шнурова «трусливым» и пообещал не трогать его

https://static.news.ru/photo/480c9ef4-a266-11ea-826b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликт музыкального продюсера Иосифа Пригожина и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова получил развитие. На этот раз супруг Валерии высказался о скандале и назвал музыканта «трусливым человеком». Он подчеркнул, что после всего случившегося было ожидаемо, что Шнуров побежит жаловаться.

Я знаю такую породу людей трусливых. Будет говорить: «Меня избили, побили». Не буду я с ним связываться. Конечно, у меня руки чешутся! Я кадык бы ему вырвал! Я же ему лично сказал, открыто. А он стишки пишет! — возмутился продюсер.

Ранее Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это певец Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, правда ли Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.

На своей странице в Instagram Шнуров опубликовал язвительное стихотворение, в котором назвал продюсера «борцом за нищих» и сравнил его с матерью Терезой. Артист в шутку предложил 5,7 млн своих подписчиков в Instargam скинуться «кто чем может» на сосиски для «исхудавшего» Пригожина, писал NEWS.ru.