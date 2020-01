https://static.news.ru/photo/81720b30-32bc-11ea-a0cd-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Боуи Фото: Charlaine Brown/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Parlophone Records анонсировала выход нового мини-альбома британского музыканта Дэвида Боуи.

Лейбл опубликовал редкую версию известной композиции Боуи The Man Who Sold The World, которая в 2020 году отмечает 50-летие.

Песня в альтернативном исполнении была записана в ноябре 1996-го для радио. Она прозвучала 8 января 1997 года, в день рождения музыканта, в эфире Би-би-си.

Мини-альбом ChangesNowBowie выйдет в апреле, в него помимо уже опубликованной композиции, войдёт ещё пять треков.

Как писал NEWS.ru, друг Дэвида Боуи Джордж Андервуд раскрыл секрет «фирменного» цвета глаз певца. Правый был голубым, а левый — карим.