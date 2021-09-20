Правда, что у Наташи Королёвой есть дочь? Эксперты раскрыли тайну певицы

Заявление Наташи Королёвой о том, что два года назад у неё родилась внебрачная дочь, которую она умело скрывала от мужа Сергея Глушко (Тарзана), сына Архипа и матери Людмилы Порывай, взбудоражило не только зрителей, но и коллег певицы. В светской тусовке обсуждают, правда ли, что у Королёвой есть дочь или история об отданной другу-гею яйцеклетке не более чем очередной рекламный ход знаменитости. Площадка, как бы то ни было, выбрана очень удачно: скандальное шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ. NEWS.ru опросил нескольких пиарщиков, которые утверждают: люди, знающие, как «работает шоу-бизнес», восприняли признание Наташи Королёвой крайне скептически.

Кто отец дочери Наташи Королёвой?

Известный промоутер и организатор звёздных туров Андрей Феофанов отметил в разговоре с NEWS.ru: рассказ Королёвой о рождении дочери — со слезами её самой и ведущей Леры Кудрявцевой, изумлением сына Архипа, истерикой мужа Сергея Глушко, шоком матери Людмилы Порывай — очень напомнил ему «классическую схему пиар-новости».

Абсолютно классическая схема пиар-новости. Ведь кассовые концерты Наташа Королёва давно не собирает — народ не идёт, не покупают билеты. Вообще, по пальцам одной руки можно пересчитать востребованных сегодня артистов. Остальные, как бы ни пыжились, находятся в плачевном состоянии. И любыми способами пытаются привлечь к себе внимание. Что мы наблюдаем и в данном случае, я так считаю, — заявил Андрей Феофанов.

Он добавил, что и «в реальность болезни певицы Максим, зная всю эту кухню, также не слишком верится».

Феофанов убеждён: подобные пиар-истории способны были привлечь зрителей на концерт артиста и повысить внимание к персоне исполнителя лишь в 1990-е и нулевые. Но то время, по его словам, прошло. Зритель давно перестал быть так доверчив. И хотя особо любопытные продолжают гадать, кто отец внебрачной дочери Наташи Королёвой, предполагая, что им может быть американский IT-миллиардер Леонид Радвинский, Феофанов не верит, что эта сенсация проживёт долго.

Слишком много «сбитых лётчиков» стало. На всех не хватает сцены, — поясняет он.

Кто изображён на фото «дочери Королёвой» — дочь или племянница?

Слова Феофанова подтверждают и отзывы телезрителей, которые уже отреагировали на прозвучавшую в «Секрете на миллион» информацию о том, что у Наташи Королёвой есть тайная двухлетняя дочь. Поклонники певицы считают всё случившееся «спектаклем». В попытке найти ответ на вопрос, правда ли у Королёвой есть дочь, они провели собственное «расследование» и предположили: на фото и видео, которые Наташа Королёва демонстрировала в эфире «Секрета на миллион», может быть не внебрачная дочь певицы, а её маленькая племянница — дочь родной сестры знаменитости.

Социальные сети

Руководитель пиар-проектов с 20-летним стажем, автор ряда громких пиар-историй Юрий Борисов также считает новость о рождении дочери Наташи Королёвой «шитой белыми нитками».

Бедная Наташа. И бриллианты у неё якобы воровали. И Тарзан «изменял» — правда, «любовница» оказалась приглашённой на эту роль начинающей провинциальной актрисой. И домашнее порно оказывалось в Интернете... В 99% случаев авторы таких видео сливают их в Сеть самостоятельно, либо кто-то по их просьбе... Они (Наташа Королёва с супругом Сергеем Глушко. — NEWS.ru) уже перепробовали все варианты пиара. Однако хоть «продавай на телевидение» «яйцеклетку», хоть дьяволу душу — увы, новых хитов как не было, так и нет. В таких случаях — хоть обпридумывайся, — считает Юрий Борисов.

Он подчеркнул: в век Интернета «красивое враньё легко и быстро разоблачается».

Ждём теперь, что ещё придумает Наташа. Это забавно, — интригует Борисов.

Сколько Королёва может заработать на шумихе с внебрачной дочерью?

Не все в шоу-тусовке, правда, оказались скептиками. Например, музыкальный критик и ведущий нового шоу НТВ «За гранью» Сергей Соседов признался NEWS.ru, что поверил в историю внебрачной дочери Наташи Королёвой.

Наташе, я думаю, нет резона обманывать. Она умная девочка и понимает: если выдумка вдруг вскроется, это будет огромный позор для неё, удар по репутации, — заявил Соседов.

Впрочем, телепродюсеры, под крылом которых нередко и рождаются недостоверные звёздные «сенсации», считают вопрос об угрозе репутации в случае разоблачения обмана весьма спорным. Редактор одного из популярных телешоу федерального канала на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, как создатели скандальных программ сами часто настаивают, чтобы вместе с героем «придумать для шоу нечто из ряда вон. Чтобы все вокруг обсуждали». Артист взамен получает гонорар за участие в передаче, который составляет от 400 тысяч рублей и выше.