«Последний шанс»: Боня заморозит яйцеклетки, чтобы родить сына Боня объявила о решении заморозить яйцеклетки для рождения сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

43-летняя блогер и модель Виктория Боня в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) сообщила о решении заморозить яйцеклетки, чтобы в будущем родить сына. По словам экс-участницы «Дома-2», она приняла такое решение во время обследования в московской клинике. Боня подчеркнула, что зачать второго ребенка ей поможет здоровый образ жизни.

Пока я в Москве, решила не терять времени даром. Приехала в клинику на полный чекап... Решила заморозить яйцеклетки. В моем возрасте, конечно же, это уже последний шанс, так как обычно это делают до 35 лет. Но так как я на здоровом образе жизни, то, возможно, еще все получится. Если все пройдет хорошо, то хочу в будущем еще сыночка, — сообщила Боня.

Ранее Боня разрыдалась, назвав жестокими поклонников, критикующих ее внешность после операции. По словам экс-участницы «Дома-2», период реабилитации проходит нелегко и она пугается своего отражения в зеркале из-за отеков. Боня подчеркнула, что не часто показывает лицо матери, чтобы избавить ее от переживаний, и заверила, что скоро будет очень красивой.

Боня призналась, что решилась рассказать об операции не ради пиара, а с целью проинформировать поклонниц о последствиях хирургического вмешательства. Блогер пообещала, что по окончании периода реабилитации результат будет «невероятным».

До этого Боня заявила, что после проведенной операции на лице она потеряла чувствительность. По ее словам, часть верхней губы онемела и перестала двигаться, а улыбка стала кривой. Поклонники блогера подозревают, что сделавший операцию хирург допустил ошибку, задев лицевой нерв, и советуют подавать на медика в суд.

Поклонники сравнили новую внешность Бони с лицом покойного поп-певца Майкла Джексона, а также обвинили ее в «заниженной самооценке и непринятии себя».