«Отеки, паралич, нарушение дикции»: названы последствия операции Бони Модель Боня пожаловалась на онемение и кривую улыбку после операции на лице

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктория Боня

43-летняя блогер и модель Виктория Боня в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) призналась, что после недавно проведенной операции на лице потеряла чувствительность. По ее словам, часть верхней губы онемела и перестала двигаться, а улыбка стала кривой. Поклонники блогера подозревают, что сделавший операцию хирург допустил ошибку, задев лицевой нерв, и советуют подавать на медика в суд.

Сейчас день 12-й после операции, и половину губы я все еще не чувствую, она не поднимается. Но это временно, пройдет. Я знаю, что все будет хорошо, но надо подождать. Нос вообще не трогали, не резали, не укорачивали — сейчас он такой за счет отека, — сообщила Боня.

Поклонница Бони Луара Ишумхамбетова в комментариях отметила, что модель стала напоминать Любовь Успенскую. Пользовательница Алисия предположила, что подвижность губы может не вернуться. Подписчица Кристина заявила, что внешность блогера изменилась не в лучшую сторону, и назвала операцию ужасной ошибкой.

Вика, вы не похожи на себя! Пока то, что вы нам показываете, пугает и отталкивает. Отеки, паралич нервов, нарушение дикции... это правда страшно, — считает она.

Ранее Боня впервые показала лицо после пластической операции за $250 тысяч (около 25 млн рублей). Поклонники сравнили новую внешность Бони с лицом покойного поп-певца Майкла Джексона, а также обвинили ее в «заниженной самооценке и непринятии себя».

До этого Боня сообщила о сложностях во время пластической операции по коррекции формы глаз, которую ей провел в Лос-Анджелесе хирург Чиа Чи Као. Модель призналась, что процедура затянулась на 14 часов вместо запланированных восьми. Стоимость процедуры также составила $250 тысяч.