Боня рассказала о сложностях во время 14-часовой пластической операции

Фото: Социальные сети

Виктория Боня

Телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) о сложностях во время пластической операции по коррекции формы глаз, которую ей провел в Лос-Анджелесе хирург Чиа Чи Као. Модель сообщила, что вся операция затянулась на 14 часов вместо запланированных восьми.

Все из-за сложностей, которые возникли из-за аппаратной косметологии. Я была в самых надежных руках человека, которому доверяют свои лица первые дивы мира сего, — рассказала Боня.

Боня поделилась с подписчиками своими планами сделать операцию в июле. Блогерша рассказала, что коррекция формы глаз стоит четверть миллиона долларов (около 22 млн рублей), но ей согласились сделать скидку, и конечная стоимость составила $215 тысяч (порядка 19 млн рублей).

Ранее на Боню пожаловались в Генпрокуратуру, заподозрив в пропаганде наркотических веществ. Причиной стала реклама, в которой модель рассказывала о пользе отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки — аяуаски. Сама блогер назвала просьбу провести проверку по данному факту шумихой для самопиара. Боня утверждала, что не нарушает российские законы, поскольку уже больше 12 лет живет на территории другого государства, где реклама такого отвара не запрещена.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.