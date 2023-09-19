«Как можно быть такими жестокими?»: рыдающая Боня обратилась к поклонникам Боня назвала поклонников жестокими после критики из-за пластической операции

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Виктория Боня

Блогер и модель Виктория Боня разрыдалась в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), назвав жестокими поклонников, критикующих ее внешность после операции. По словам экс-участницы «Дома-2», период реабилитации проходит нелегко и она пугается своего отражения в зеркале из-за отеков. Боня подчеркнула, что не часто показывает лицо матери, чтобы избавить ее от переживаний, и заверила, что скоро будет очень красивой.

Я решила поделиться этим с вами, чтобы просто быть честной. Чтобы показать, как это не просто, что реабилитация долгая. Я показалась маме неделю назад. Мама увидела мое лицо, говорит: «Доченька!» Я не могу каждый день ей показывать лицо, чтобы она не переживала. Я сама иногда в отражении пугаюсь. Мне еще непривычно видеть лицо не моего размера. Конечно, оно сейчас не выглядит так, как должно выглядеть, есть отеки. Как можно быть такими жестокими? — сообщила модель.

Боня призналась, что решилась рассказать об операции не ради пиара, а с целью проинформировать поклонниц о последствиях хирургического вмешательства. Блогер пообещала, что по окончании периода реабилитации результат будет «невероятным».

Не понимаю, откуда у людей столько ненависти, грязи, желчи, желания, чтобы я осталась уродом. Этого не будет. Я буду очень красивая! Потому что я от природы красивая. И результат будет невероятным, просто чуть позже, — заявила Боня.

Ранее Боня призналась, что у ее мамы упало давление и едва не остановилось сердце после прочтения публикаций о ней в СМИ. Боня сообщила, что женщину напугала ложная информация о том, что ее дочь «изуродовали».

До этого Боня заявила, что после проведенной операции на лице она потеряла чувствительность. По ее словам, часть верхней губы онемела и перестала двигаться, а улыбка стала кривой. Поклонники блогера подозревают, что сделавший операцию хирург допустил ошибку, задев лицевой нерв, и советуют подавать на медика в суд.

Поклонники сравнили новую внешность Бони с лицом покойного поп-певца Майкла Джексона, а также обвинили ее в «заниженной самооценке и непринятии себя».