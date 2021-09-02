«Помолодел лет на 30»: сын Алибасова о разводе отца с Шукшиной

Бари Алибасов — младший, сын продюсера группы «На-На», впервые прокомментировал развод отца с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Накануне суд расторг брак, который продлился почти три года и сопровождался массой скандалов. О причинах развода Алибасова-старшего с Шукшиной и состоянии 74-летнего отца Бари-младший рассказал в беседе с NEWS.ru.

2 сентября мировой суд района Останкинский (Москва) поставил точку в трёхлетнем браке Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова.

Да, их развели! — подтвердил NEWS.ru сын шоумена.

По мнению Бари-младшего, брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной чуть не стоил его отцу жизни. Врачи трёх клиник, говорит он, разводили руками, констатируя критическое состояние продюсера группы «На-На».

Ведь у папы и ноги отнимались. И был серьёзно повреждён позвоночник. И врачи «похоронили» мозг, сказав мне лично, будто процесс уже необратим и отец никогда не станет прежним здравомыслящим человеком, — поделился в беседе с NEWS.ru наследник шоумена.

Резко ухудшившееся здоровье отца Бари-младший связывает именно с его женитьбой на народной артистке РСФСР. С его слов, Бари Каримович стал резко сдавать вскоре после регистрации брака в ЗАГСе. Будто потусторонние силы подключились, говорит сын Алибасова. Но мачеху он не винит.

Рядом с Лидией Николаевной как коршун витает младшая дочь Ольга. Она постоянно что-то нашёптывает, а мать повторяет, делая, как Оля скажет. А у Оли, я считаю, свои меркантильные интересы, — уверен Бари-младший.

По мнению сына продюсера, если бы его отец умер, Ольга могла бы претендовать на наследство: интеллектуальную собственность (часть прав на группу «На-На») и элитную недвижимость на Новом Арбате. Бари-младший считает, что дочь Федосеевой-Шукшиной отрицательно влияла на здоровье Бари Каримовича и категорически не хотела развода матери с ним. Сын Алибасова рассказал: актриса присылала к его отцу переговорщиков, после встреч с которыми продюсеру становилось всё хуже и хуже.

Теперь же, после развода, вовсю заметны улучшения самочувствия отца. Он и мыслит здраво, и передвигается уже на своих ногах. Сдал анализы, результаты — как у полного сил сорокалетнего мужчины, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru Алибасов-младший.

Сын продюсера отметил: отношения Бари Каримовича с Лидией Николаевной остаются тёплыми, бывшие супруги созваниваются по телефону. Чтобы дружить, уверен Бари-младший, штамп в паспорте не нужен. При этом он не исключил, что отец снова решит жениться.

Я не против. Главное, чтобы его новый брак не доставил нам столько проблем, сколько предыдущий, — заключил сын продюсера.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина и её адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказали NEWS.ru свою версию причин распада брака. По их мнению, Бари Алибасов использовал свадьбу с актрисой с целью собственного пиара и в конечном счёте полностью потерял доверие супруги.