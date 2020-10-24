Полнометражка «Тома и Джерри» будет включать сцены с живыми актёрами

https://static.news.ru/photo/44762fc6-17a0-11eb-a6db-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Полнометражная версия «Тома и Джерри» будет содержать сцены с реальными актёрами. Трейлер представила компания Warner Bros. France.

Сообщается, что режиссёр Тим Стори включил в полнометражную версию «Тома и Джерри» реальных актеров. Речь идёт о Хлое Грейс Морец и Майкле Пенья, передаёт телеканал «360».

Фильм американской студии Warner Bros. Pictures и производства Warner Animation Group появится в широком прокате в марте 2021 года. Первоначально его планировали показать в декабре 2020 года, но из-за пандемии коронавирируса премьеру перенесли.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году американский мультсериал «Том и Джерри», рассказывающий о соперничестве домашнего кота и мыши, отмечает 80 лет с выхода самого первого выпуска.

Короткометражный анимационный фильм под названием Puss Gets the Boot вышел 10 февраля 1940 года. Режиссёрами выступили Уильям Ханна, Джозеф Барбера и Рудольф Изинг, который также стал продюсером проекта совместно с Фредом Куимби.