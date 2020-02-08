https://static.news.ru/photo/ea9cc554-4bea-11ea-83b1-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Том и Джерри» Фото: Film Roman Productions

Американский мультсериал «Том и Джерри», рассказывающий о соперничестве домашнего кота и мыши, отмечает 80 лет с выхода самого первого выпуска.

Короткометражный анимационный фильм под названием Puss Gets the Boot вышел 10 февраля 1940 года. Режиссёрами выступили Уильям Ханна, Джозеф Барбера и Рудольф Изинг, который также стал продюсером проекта совместно с Фредом Куимби.

Позже Ханна, Барбера и Куимби стали работать над сериалом, ставшим одним из самых известных шоу студии Metro-Goldwyn-Mayer.

Фильмы и серии «Тома и Джерри» выходят по сей день. На 2020 год запланирована полнометражная картина.

Как писал NEWS.ru, премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» вручили мультфильму Мэттью Черри, Эверетта Доунинга и Брюса Смита «Любовь к волосам» (Hair love).