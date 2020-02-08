Фото: Кадр из мультфильма "Любовь к волосам"

Лента режиссёра Джоша Кули получила золотую статуэтку киноакадемии в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм».

История космического рейнджера База, ковбоя Вуди и их друзей соперничала в номинации с фильмами «Как приручить дракона 3» и «Я потеряла свое тело». Ранее лента удостоилась «Золотого глобуса» и награды...