Номинацию «Лучший короткометражный анимационный фильм» премии «Оскар» вручили мультфильму Мэттью Черри, Эверетта Доунинга и Брюса Смита «Любовь к волосам» («Hair love»). Об этом стало известно на 92-й по счёту церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Трогательный анимационный фильм от Sony повествует о семейных отношениях. Отец девочки пытается впервые в жизни уложить волосы дочери.
На категорию претендовали номинанты: «Дочь», «Незабываемо» (Франция), «Котбуль» студии Pixar, «Сестра» (Китай), писал NEWS.ru ранее.
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